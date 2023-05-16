السودان.. الجيش يتبرأ من اقتحام ونهب السفارات والمقار الدبلوماسية

وجه الجيش السوداني، اتهامات إلى قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد المقار الدبلوماسية، وذلك بعد اقتحام عدد من السفارات وآخرها السفارة الأردنية ومقر الملحقية العسكرية السعودية.

وقال الجيش السوداني إن اتهام قوات الدعم السريع بمهاجمة السفارات يستند لبلاغات وروايات شهود عيان.

وتبرأ الجيش السوداني من اقتحام السفارات، قائلا في بيان مساء اليوم: “لا نتحمل مسؤولية نهب مقار سفارات”.

وأكد الجيش السوداني، أن ظروف الحرب منعت قوات الأمن من توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.

وخلال الأيام الماضية تعرض عدد من السفارات للاقتحام، وآخرها تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت وكذلك سفارة الأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وحماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات تخضع للحماية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم العمل الدبلوماسي وتنظمه.