“ورش وأسهم من حجر الصوان”.. اكتشاف وتوثيق 58 موقعًا أثريًا في محمية الملك خالد

كشفت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، عن آخر الاكتشافات الأثرية في محمية الملك خالد الملكية والتي تضمنت توثيق 58 موقعا أثريا.

وقال الهيئة إن الأعمال استمرت لمدة شهر جرى خلالها اكتشاف وتوثيق مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والأثرية.

وجاء أبرز الاكتشافات الآثرية في محمية الملك خالد الملكية باستخدام أحدث التقنيات ما يلي:

دوائر ومذيلات ومستوطنات حجرية استعملت للسكن والإقامة غطتها الرمال نتيجة لعوامل التعرية.

مواقع آثار لورش تصنيع أدوات حجرية.

ثلاثة أسهم من حجر الصوان المشذب تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

العثور على منشآت مائية ونقوش قديمة بالقلم الثمودي تعود إلى الفترة الثمودية المتأخرة وقد نُفذ النقش بأسلوب النقر الغائر على الصخرة، وهي عبارة عن أسماء أعلام لأشخاص وتعد من النقوش التذكارية والفنون الصخرية.

رسوم حيوانية لحيوان الوعل الجبلي التي تعود إلى العصر الحجري الحديث وبعض الوسوم ومباني التراث العمراني التي تعطي دليلاً على ثراء الموقع وأهميته بوصفه إرثا تاريخيًا.

وفي مجال التراث العمراني تم الوقوف على قصر الملك خالد، الذي يعد من التراث العمراني المعاصر، الذي شيد في عهد الملك خالد، حيث بني القصر من الخرسانة المسلحة المصبوبة في المكان على مساحة 2700 متر مربع.

ويتكون القصر من دورين بارتفاع 12.58 مترًا، ويتكون القصر من بهو يتفرع عنه غرف متعددة الأغراض، كما ويوجد به حمام سباحة بمساحة 180 مترًا مربعًا، ويحيط بالقصر الرئيس 35 من المباني مختلفة المساحة والاستخدامات.

وسجل القصر ضمن سجل التراث العمراني الوطني، وجمع معظم المعلومات المتوفرة عن تاريخ القصر وتفاصيله المعمارية.