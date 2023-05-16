أخضر الشاطئية يتغلب على المغرب ويتأهل لدور الثمانية من #كأس_العرب

تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب المغرب بنتيجة 4-3، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية المقامة في مدينة جدة.

وكان منتخب المغرب تقدم بهدف قبل أن يسجل فيصل اليامي هدف التعادل للأخضر، ليضيف رمزي كمان الهدف الثاني قبل أن يسجل إسلام سراج الهدف الثالث للأخضر، ليتمكن فيصل اليامي من إضافة الهدف الرابع ليعلن حكم المباراة صافرته بفوز الأخضر بنتيجة 4-3.

وبذلك يتأهل أخضر الشاطئية رسميًا إلى دور ال 8 في انتظار مباريات غدًا لمعرفة المنتخب الذي سيواجه في الدور المقبل.