7 شروط لترخيص الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد.. و3 أسباب للإلغاء (إنفوجراف)

كشف الأمن العام عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد.
وقال الأمن العام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد يشترط الآتي:
- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن (22) عاما.
- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية.
- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
- ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
- ألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
وأشار الأمن العام إلى وجود 3 أسباب تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه وهي:
- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.
- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.