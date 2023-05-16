إنتر يحسم ديربي ميلانو ويتأهل لنهائي #دوري_أبطال_أوروبا

تغلب فريق الإنتر على ميلان في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بهدف نظيف ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما كانت السيطرة التكتيكية من جانب الإنتر الذي بدى أكثر تنظيمًا وارياحية في التحرك والتمرير طوال الشوط الأول، في المقابل كانت محاولات الميلان تأتي من أخطاء لدفاع الإنتر وفي النهاية يفشل لاعبو الميلان في التسجيل.

وواصل التعادل السلبي سيطرته على الشوط الثاني، قبل أن تأتي أخطر الكرات لصالح ميلان في الدقيقة 69 حينما ارسلت عرضية تمكن دياز من توجيه الكرة بالرأس في اتجاه المرمى، قبل أن يمسكها اونانا ليحافظ على نظافة شباكه.

وبعد تغطية سيئة داخل المنطقة من لاعبي الميلان، سجل الإنتر ثاني الأهداف بوجو ثلاثي من الإنتر في منطقة الميلان وتمكنوا من الاستحواذ والحفاظ على الكرة قبل أن يمرر لوكاكو المضغوط، الكرة للاوتارو الخالي من الرقابة على الجانب الأيمن ليسجلها معلنًا أول الأهداف مع الدقيقة 74.

وفشل ميلان حتى في تسجيل هدف التعادل لحفظ ماء الوجه ليخسر ذهابًا وعودة بنتيجة مجمعة 3-0، في تأهل مستحق للإنتر الذي لعب المواجهتين بشكل أكثر من رائع مع إنزاجي الذي تفوق بالطول والعرض على بيولي تكتيكيًا ليصل للمباراة النهائية منتظرًا المتأهل من السيتي الريال.