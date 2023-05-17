الكشف عن جماعة عراقية تطلق على نفسها “#القربان” ينتحر عناصرها بـ”#القرعة”

3 حالات انتحار شهدتها ، محافظة ذي قار الواقعة جنوبي العراق، في أوقات متتابعة، مما أثارت استغراب السلطات والمواطنين، لا سيما أنها تتم بعد طقوس معينة.

واتضح وجود جماعة تطلق على نفسها اسم "القربان" وهي جماعة غير معروفة سابقا وتهتف خلال الزيارات الدينية بجملة "علي الله. الله علي".

لكن هذه الجماعة لم تكتف بهذا الهتاف الذي رفضه المجتمع ورجال دين في أوقات سابقة، بل مارست الانتحار بطريقة عجيبة- وفقا لـ"روسيا اليوم"-.

وتبين أن "عمليات الانتحار تجري وفق قرعة تجرى بينهم، ومن تقع عليه القرعة ينتحر"، وشهدت محافظة ذي قار خلال السنوات السابقة حالات انتحار عديدة بين المواطنين.