بقرار من #مجلس_الوزراء.. ترقية “#متحدث_التجارة” إلى مستشار أعمال بالمرتبة الـ14

أصدر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء قرارا بترقية المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الـ14 بالوزارة.

وأعرب "الحسين" عن سعادته بهذا القرار، مؤكدا أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مبيناً أن هذه الخطوة تعبر عن ثقة القيادة في الكفاءات الوطنية، سائلا الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الدين والوطن.

وفى تصريحات سابقة ، أكد "الحسين" ، أن "منصة الأعمال" التابعة للمركز السعودي للأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل الوزارة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة بدلاً من منصة "معروف".

ودعا متحدث "التجارة"، أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى المسارعة في توثيق متاجرهم عبر المنصة، مبينًا اشتراط ربط الحسابات البنكية للمتاجر الإلكترونية؛ تعزيزًا لموثوقية تعاملاتها، والقضاء على حالات النصب والاحتيال، مشيراً إلى أن تنفيذ إجراءات التوثيق بطريقة سهلة وميسرة إلكترونياً عبر: https://business.sa، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.