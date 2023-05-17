رئيس #هيئة_الأركان_العامة وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان التعاون العسكري

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول مايكل كوريلا، الذي يزور المملكة حاليًا.

وبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال الاستقبال، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وناقشا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.