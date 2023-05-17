باكستان تشكر السعودية على دعمها في إجلاء العالقين في السودان

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف نائب وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود في إسلام آباد اليوم، وقد شكر رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية على دعمها خلال الفيضانات العام الماضي.

‏كما شكر رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية على دعمها في إجلاء الباكستانيين العالقين في السودان معربا عن تقديره للمملكة لإدراج باكستان في مشروع (الطريق إلى مكة) الذي سيسهل على الحجاج الباكستانيين الذهاب للحج هذا العام عبر مطار إسلام آباد الدولي.

‏ وفي إشارة إلى الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران وعودة العلاقات بينهما، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف عن أمله في أن يساعد ذلك في تعزيز السلام والأمن الإقليميين.

بدوره شكر نائب وزير الداخلية السعودي باكستان على الضيافة والحفاوة، وقال إن العلاقات الأخوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية متجذرة بعمق في التاريخ، معربا عن ارتياحه لنتائج الاجتماعات التي عقدها مع وزراء الداخلية، والشؤون الدينية، ومكافحة المخدرات خلال زيارته، وأبلغ رئيس الوزراء أن الطريق إلى مشروع مكة سيمتد أيضا إلى لاهور وبيشاور من العام المقبل لتسهيل المزيد من الحجاج في أداء هذا الواجب الديني المهم.