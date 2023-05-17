ليلة إهانة #ريال_مدريد.. #مانشستر_سيتي يكتفي برباعية في شباك الملكي

بلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية بعدما تخطى ريال مدريد في مباراة العودة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بالفوز برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد لتحسم بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق لصالح السيتيزنز.

قاد بيرناردو سيلفا، مانشستر سيتي للتقدم في الشوط الأول بثنائية نظيفة، بعدما سجل أول الأهداف في الدقيقة 23 بعد تسديدة قوية جدًا سكنت الشباك، قبل أن يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 37 بمتابعة لتسديدة جوندوجان التي تصدى لها كورتوا ليضعها سيلفا برأسه في المرمى.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، بدأ ريال مدريد في الضغط ليترجم بحصول الفريق على خطأ على حدود الـ18 سدده ألابا ولكن تمكن إيدرسون من التصدي للكرة وإبعادها عن المرمى محافظًا على نظافة شباك الفريق السماوي.

ليأتي الرد من السيتي بكرة برز خلالها كورتوا مجددًا الذي لولاه لكان الريال تأخر بخماسية على أقل تقدير، بعدما حصل هالاند على الكرة داخل المنطقة بتمريرة بالكعب من جوندوجان ولكن ابعدها كورتوا لتتجه في العارضة وتخرج ركنية للسيتي وذلك في الدقيقة 72.

ولكن سرعان ما عوض السيتي الفرصة مسجلًا ثالث الأهداف عن طريق أكانجي في الدقيقة 76 بعدما سدد كرة ترجمها ميليتاو بالخطأ في مرماه ليؤكد توهان ريال مدريد في مواجهة اليوم وسقوطه التام ضد فريق قوي وصعب للغاية، كمانشستر سيتي.

وحاول الريال الرد بهجمة خطيرة شهدت تألق من إيدرسون، بعدما سدد بنزيما كرة من الطرف الأيمن ابعدها إيدرسون لتصل لسيبايوس، البديل، قبل أن يتصدى لها مجددًا إيدرسون ويحافظ على نظافة شباكه.

ليعاقبه السيتي كالمعتاد في اللقاء حالما يهاجم الريال يرد السيتي بهدف، بعدما حل ألفاريز بديلًا ليسجل بعد دخوله بلحظات هدف رابع لصالح السيتي بعد تمريرة رائعة من فودين ليسدد ألفاريز أرضية في الزاوية اليسرى مؤكدًا أحقية السيتي في بطاقة التأهل للنهائي.

لينتهي اللقاء لصالح مانشستر سيتي الذي تمكن من تخطي البطل التاريخي ليصل للمباراة النهائية لمواجهة إنتر ميلان، وذلك بعدما تعادل بهدف لكل فريق قبل أن يأتي في مواجهة اليوم ويفوز بثلاثية ليصعد بنتيجة مجموعة 5-1.