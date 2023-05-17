مطاردة مفزعة للأمير هاري وزوجته ميجان.. كاد يلقى مصير والدته ديانا

تعرض الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ووالدتها "لمطاردة بالسيارات كادت أن تكون كارثية" من مصورين متطفلين.

المطاردة وقعت بعد أن حضروا حفلا لتوزيع جوائز في نيويورك.

أن الواقعة شاركت فيها 6 سيارات نوافذها معتمة تمت قيادتها بطريقة خطرة ما عرض حياة دوق ودوقة ساسكس ودوريا راجلاند والدة ميجان للخطر.

وواستمرت المطاردة لما يزيد عن ساعتين تسببت في وقائع كان فيها الاصطدام وشيكا مع سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من شرطة نيويورك.

وواجه أفراد الشرطة المشاركين في تلك المطاردة عدة مرات. وقالت شرطة نيويورك إنها ساعدت الفريق الأمني الخاص الذي يتولى عملية حماية الأمير وزوجته.

ولم ترد تقارير عن وقوع حوادث تصادم أو إصابات ولا صدور مذكرات استدعاء أو اعتقال.

أعادت المطاردة للواجهة قصة وفاة والدة الأمير هاري الأميرة ديانا التي راحت ضحية مطاردة مصورين متطفلين في نفق في باريس.