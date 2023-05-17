أنشيلوتي بعد رباعية #مانشستر_سيتي: عشت أسوأ لحظات حياتي

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

و تابع "تقييم ما حدث الآن لا معنى له بالنسبة لي، إنها ليلة صعبة، في بعض الأحيان قد تجد نفسك مع خصم يلعب بشكل أفضل منك حان الوقت الآن لإلقاء نظرة والتفكير على الموسم المقبل".

و أضاف «انشيلوتي» لم نقوم بما تم التخطيط له، لكن ليس علينا أن نصنع دراما. هذا الفريق قدم أداءً جيدًا هذا الموسم وسيؤدي بشكل جيد للغاية الموسم المقبل.

و استكمل "الواضح أننا لم نتبع الخطة التي أردنا القيام بها خلال هذه المباراة بشكل جيد، لقد قدم هذا الفريق أداءً جيدًا هذا العام والعام الماضي. لم تكن لدينا القدرة على لعب نهائي آخر، لقد قدم هذا الفريق أداءً جيدًا هذا الموسم وسنقوم بتقييم الأمور وسنقوم بعمل أفضل الموسم المقبل".

و عن تقييم الموسم بالنسبة له أجاب بشكل عام، لقد كان موسم جيد، إن الوصول إلى الدور نصف النهائي مرة أخرى هو نجاح. خسرنا أمام منافس كان أفضل منا،الدافع كان في أفضل حالاته، لكن علينا أن نقبل هذه الهزيمة، إنها خطوة أخرى للفوز العام المقبل وسنتعلم مما حدث الليلة.

و أضاف «انشيلوتي» هذا الموسم جيدًا، آمل أن نتمكّن من إنهاءه بشكل جيد، علينا أن نظهر وجوهنا لكن الموسم كان جيدًا، الوصول إلى نصف النهائي هو نجاح لأن أربعة فرق فقط هي التي نجحت بالوصول إلى هذا الدور. هناك العديد من الفرق التي لا يمكنها تحقيق ما فعلناه.

و تابع "الليلة يستحقون الفوز، الموسم الماضي كان مختلفًا لكن هذا الموسم كانوا أفضل وهم سيذهبون إلى اسطنبول، هذا الفريق تغلب عليهم العام الماضي، لكنهم كانوا أفضل منا هذه المرة".

و أشار «انشيلوتي» "مع هذا الفريق يمكنه الفوز نحن سنركز على دوري الأبطال في الموسم المقبل كما كنا نستهدف فعل ذلك بعد إنتهاء الموسم الماضي. كل عام سيكون مختلف".

و اختتم حديثه عن مستقبله مع الفريق الملكي حيث قال "لن أقول المزيد عن ذلك. سأنتظر ما سيقوله لي الرئيس على انفراد لاحقًا".