“#الحصيني” يكشف عن توقعاته لحالة #الطقس خلال الساعات المقبلة.. وهذه المناطق الأكثر تعرضا للأمطار

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة، والمناطق المعرضة للأمطار والرياح المغبرة.

وقال "الحصيني"، في تغريدة على "تويتر" إنه حسب النماذج متوقع خلال "36" ساعة القادمة من اليوم الخميس 28 شوال إلى يوم الجمعة 29 شوال 1444هـ، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.

وأكد أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم وشرق وجنوب حائل وشرق مكة وغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة وحبات برد.