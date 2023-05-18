تخصيص مساحات مشتركة لـ #رواد_الأعمال في المجمعات التجارية

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مبادرة تُعنى بتخصيص مساحات مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجمعات التجارية.

يأتي ذلك إتاحة الفرصة لرواد ورائدات الأعمال لعرض منتجاتهم بأقل التكاليف الممكنة، حرصًا على خلق بيئة تتيح فرص الازدهار والتطور لجميع رواد الأعمال في المملكة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من مزاولة الأنشطة التجارية، وتسهيل وصولهم إلى شريحة واسعة من المستفيدين عبر تواجدهم في المجمعات التجارية، وإتاحة الفرصة لخلق شبكة تواصل بين رواد الأعمال لتبادل الخبرات بينهم.

وتتميز المبادرة بتفعيل عنصر الاستدامة من خلال بناء نموذج عمل مستقبلي مستدام يسهم في تخفيف تكاليف الإيجارات على رواد ورائدات الأعمال في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تضمنت المبادرة فئات مختلفة من المتاجر شملت العطور والملابس والإكسسوارات والهدايا التي تتميز بطرق عرض جذابة.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور الهيئة في دعم رواد الأعمال وتقديم كافة المشاريع والبرامج الهادفة لنشر ثقافة العمل الحر والابتكار، وتحفيز جميع المبادرات الريادية.