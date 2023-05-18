تلاعب واحتيال.. السجن 3 أشهر وغرامة 4.8 مليون ريال لمخالف في دعوى لـ «#السوق_المالية»

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2860/ل.س/2023م لعام 1444هـ وتاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية"، ضدّ "محمد بن عبدالله بن براهيم المقبل".

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "الإدارة"، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

كما انتهى إلى إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، وشركة مجموعة فتيحي القابضة "مجموعة فتيحي"، وشركة المتوسط والخليج للتأمين "ميد غلف للتأمين"، وشركة ساب للتكافل "ساب للتكافل"، وشركة الأندلس العقارية "الأندلس"، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية"، وشركة الصناعات الكهربائية "الصناعات الكهربائية"، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية"، وشركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة"، وشركة التأمين العربية التعاونية "التأمين العربية"، وذلك خلال الفترة من تاريخ 10/02/2020م وحتى تاريخ 16/09/2020م.

وشكّلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه، السجن لمدة ثلاثة أشهر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (4,850,000) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال، إضافةً إلى منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات، ومنعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، لمدة خمس سنوات.

وتضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,538,235.09) مليون وخمس مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وتسع هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد بن عبدالله بن براهيم المقبل.

ويحق للمتضرر من مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.

وفيما يخص مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.