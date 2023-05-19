المنتخب_السعودي يواصل التألق في “#آيسف 2023” للعلوم والهندسة.. ويحقق 4 جوائز خاصة #عاجل

حصدت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم وللعام السابع عشر على التوالي، 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

وفاز بالجوائز الخاصة كل من؛ الطالبة ديما محمد عيسى مروحي وحققت جائزة في مجال علوم الأرض والبيئة، كما حققت الطالبة عبير علي بن ناصر اليوسف جائزة في مجال علم المواد، بينما حققت الطالبة لين أحمد بن خليفة الملحم جائزة في مجال الطاقة، وأخيراً حقق الطالب وسام فهد عبدالمعطي القرشي جائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

وقالت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع: "إن هذا الفوز يعكس تضافر الجهود والعلاقة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الاستراتيجيين، لتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية السعودية 2030"، مشيدةً بنتائج وثمرات هذه الشراكة وتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها.

وأضافت الدكتورة آمال أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، الذين سجلوا حضوراً بارزاً في المحافل والمسابقات الدولية.