إيران.. إعدام 3 محتجين في اتهامهم بقتل رجال أمن

أعدمت إيران، اليوم الجمعة، ثلاثة رجال ضالعين في مقتل ثلاثة من قوات الأمن خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي.

و قالت السلطة القضائية الإيرانية، في حسابها عبر "تويتر": إن مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي أعدموا في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وذكرت أن الرجال الثلاثة ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية ورجل أمن في 16 نوفمبر الماضي.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية: إن المحاكمة السريعة للرجال الثلاثة شابها عوار قانوني واعتمدت على "اعترافات انتزعت تحت التعذيب"، الأمر الذي تنفيه طهران.