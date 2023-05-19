بشار_الأسد: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأوضاع #القمة_العربية #قمة_جدة

بدأ الرئيس السوري بشار الأسد، كلمته خلال كلمته في اجتماع الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بالتسائل من أين يبدأ المرء حديثه والأخطار لم تعد محدقة بل محققة؟، مضيفًا: يبدأ من الأمل الدافع للإنجاز والعمل.

وتابع: علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب، فنحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا.

وأكد الأسد ضرورة تطوير منظومة عمل الجامعة العربية وآلياتها كي تتماشى مع العصر، وأنه لا بد للجامعة العربية من استعادة دورها، داعيًا إلى مراجعة النظام الداخلي للجامعة.

وشدد على أن العمل العربي المشترك بحاجة إلى أهداف مشتركة وسياسة موحدة ومبادئ واضحة، وأنه لا بد من منع التدخلات الخارجية، مختتمًا بأن الأزمات في المنطقة سببها تصدعات نشأت في الساحة العربية.