محاولة سرقة شقة #إيلي_صعب بـ #باريس.. والشرطة تكتشف مفاجأة في انتظارها!

تعرض منزل مصمم الأزياء اللبناني، إيلي صعب لمحاولة سرقة فاشلة من قبل لصوص في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت تقارير عن أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على اللصوص الذين اقتحموا شقة المصمم اللبناني في باريس، وذلك بناءً على بلاغ من قبل أحد قاطني العقار الذي شعر بحركة مريبة في منزل إيلي صعب.

واكتشفت الشرطة عند وصولها وجود أحد اللصوص يراقب الشارع وينتظر رفاقه، وضبط شخص آخر يقف على نافذة منزل صعب للمراقبة، وعند وصول قوات الأمن إلى الطابق الثالث الذي يقع فيه المنزل وجود إغلاق باب الشقة الرئيسي من الداخل رغم عدم وجود أحد من أفراد الأسرة في هذه الأثناء.

وكسرت الشرطة الباب وألقوا القبض على اللصوص الذين كانوا في الداخل، وتبين أنهم فتحوا إحدى خزائن غرف النوم وكانت العصابة على وشك كسر خزنة مجوهرات مثبتة في الحائط لكن الشرطة أنقذت الأمر.