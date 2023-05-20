الدفاع_المدني يحذر من استمرار هطول #أمطار_رعدية على معظم مناطق #السعودية الأيام المقبلة

حذر الدفاع المدني المواطنين في المملكة من استمرار هطول أمطار رعدية على معظم الأنحاء بداية من غدا الأحد حتى الخميس المقبل.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانا طالبت فيه السكان بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشيرة إلى أن منطقة مكة المكرمة من المتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وطالبت المديرية بضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل.