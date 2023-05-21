منها التزوير وغسيل الأموال.. “#مكافحة_الفساد”: التحقيق مع 211 شخصا تورطوا في عدة قضايا خلال شهر شوال الماضي #عاجل

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن التحقيق مع 211 شخصا متورطين في قضايا فساد وذلك خلال شهر شوال الماضي.

وأوضحت في بيان أصدرته اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم إيقاف 84 شخصا منهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأكدت أن الجهات التي شملها التحقيق وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأبانت أن جائم الفساد التي تم رصدها هي :(الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)