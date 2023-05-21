“داخل #المملكة وهم في مطارات بلادهم”.. “متحدث #الداخلية” يوضح مزايا مبادرة “#طريق_مكة” #فيديو  #عاجل

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب مزايا مبادرة طريق مكة التي تسهل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة.

وأوضح في لقاء مع "الإخبارية" أن المبادرة تهدف لإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، في دول معينة في مطاراتهم، قائلا:" يعتبر أنهم داخل المملكة وهم في مطاراتهم".

وأضاف أنه يتم تخليص الإجراءات للحجاج عبر فريق سعودي متواجد داخل هذه المطارات، حيث تم إرساله من المديرية العامة للجوازات، ثم بعد ذلك استقبال الحجاج في المطارات المخصصة لهم داخل المملكة.