تعليق_الدراسة الحضورية بمدارس الفترة المسائية والتعليم المستمر في #نجران

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع مدارس الفترة المسائية والتعليم المستمر التابعة للإدارة ومكاتب التعليم التابعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة نجران، جابر مدخلي، أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر منصة «مدرستي».

وأفاد بأن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالنسبة لحالة الطقس اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تشمل مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة، بجانب مرتفعات مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، و تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.