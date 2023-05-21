روسيا: قمة #مجموعة_السبع تقوّض الاستقرار العالمي

وصفت وزارة الخارجية الروسية، قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم، بأنها حدث "مسيّس"، يصدر بيانات معادية لروسيا والصين، وتقوض الاستقرار العالمي.

وأضافت الوزارة، في بيان: مجموعة السبع انحدرت لمستوى لا رجعة عنه، والقمة أصبحت حاضنة لمبادرات مدمرة تقوض الاستقرار العالمي تحت قيادة الأنجلو ساكسون

جاء ذلك بعد تصريحات قادة المجموعة، الذي أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن دعم أوكرانيا، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي زعم سيطرة بلاده على مدينة باخموت.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أحد الضيوف في قمة هيروشيما، والتي كانت فرصة استغلها لحث الدول الأعضاء على الاستمرار في تزويد بلاده بالأسلحة وتقديم الدعم الدبلوماسي لكييف وسط حربها مع روسيا التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

ومنحت القمة زيلينسكي فرصة لحشد دعم قادة آخرين، مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.