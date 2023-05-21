ناسا: الطقس مناسب لانطلاق رحلة رائدي الفضاء السعوديين #علي_القرني و #ريانة_برناوي في موعدها

أنهت الجهات المسئولة عن إطلاق رحلة رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة بروناوي، استعدادها لبدء الرحلة العلمية في موعدها.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على لسان مايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع للوكالة، إن الطقس يعد مناسبًا لإطلاق الرحلة الفضائية في موعدها المقرر مسبقا، مشيرا إلى أن المتابعة لحالة الطقس مستمرة حتى موعد الإطلاق.

وعقدت وكالة الفضاء الأمريكية، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، مؤتمرا صحفيا في فلوريدا، لإعلان آخر تطورات رحلة الفضاء المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري، مشيرة إلى استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاء AX-2 في موعدها اليوم.

وتنطلق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.