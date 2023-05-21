رئيس الاتحاد السعودي للسيارات: المرأة السعودية قادرة على المنافسة ولديها طموحات عالية جداً

أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بدور المرأة السعودية في الرياضة ومشاركتها الفعالة في جميع الفعاليات الرياضية.

وقال الأمير خالد بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات، إن المرأة السعودية قادرة على المنافسة في مختلف المجالات ولديها طموحات عالية جداً، وقد أثبتت ذلك في أكثر الرياضات مشقة وجهداً.

وأضاف في تصريحات اليوم أثناء حضوره حفل ختام “رالي تبوك نيوم 2023م”: “لقد أصبح لدينا في رياضة السيارات سعوديات أصبحن اليوم بطلات للعالم في هذه الرياضة، وهناك إقبال قوي من المرأة للمشاركة في سباقات الاتحاد وفي السباقات العالمية".

وأكد أن المملكة أصبحت رائدة في مجال الرياضة والسياحة بفضل دعم القيادة لأبناء وبنات هذا الوطن.