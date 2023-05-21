رائد فضاء عربي ينتظر السعوديين ريانة وعلي في #الفضاء.. نشر صورة ساحرة للمملكة

عبّر رائد الفضاء الإماراتي عن سعادته الشديدة باجتماع 3 عرب في الفضاء، وشارك متابعيه صورة للسعودية من محطة الفضاء الدولية.

وكتب "النيادي" على حسابه في "تويتر": "على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديَّين إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلَين كل التوفيق، وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".

صعد رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني الأحد إلى مركبة "دراغون" التي ستقلهما إلى محطة الفضاء الدولية، واستقرا فيها استعداداً للانطلاق.

وكانا قد وصلا في وقت سابق الأحد إلى مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

فيما التقيا أهاليهما قبل الانتقال للمركبة.