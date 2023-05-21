التعليم تعتمد مواعيد وآلية #اختبارات_الدور_الثاني وتمنح العاملين خارج دوام 10 ليال

حددت وزارة التعليم، مواعيد وآلية تنفيذ اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1444 هـ، والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 / 12 / 1444 هـ إلى يوم الخميس الموافق 25 / 12 / 1444 هـ، على مستوى إدارات التعليم، ليتمكنوا من اللحاق بالتسجيل في الجامعات في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة في تعميم لها أن العملية ستتم وفق عدد من الإجراءات، حيث يشكل مدير التعليم لجنة إشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية، ومدير/ مديرة الاختبارات والقبول للإشراف ومتابعة أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

وتكون مهامهم حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم، وتحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار على أن يتسع لاختبار 500 طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر.

وتقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية ويرأسها مشرف تربوي وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل تخصص) وموظف اتصالات إدارية وحارس للمقر.

وتقوم اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم بتنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية؛ ومن مهامها تحديد المواد الدراسية المستهدفة وإعداد جداول الاختبارات، وتجهيز نماذج الاختبارات، والنماذج البديلة ومراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج على أن يصدر مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة قرارات تكليف هذه اللجان للعمل خارج وقت الدوام الرسمي؛ بواقع (١٠) ليال لإنهاء أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية، على أن يتم تزويد الإدارة العامة للتقويم والقبول بصورة من قرارات التكليف.