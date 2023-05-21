أذن_بالناس .. #الحج_والعمرة تطلق هويتها الإعلامية لموسم #حج_1444هـ #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق

تحت شعار "أذّن بالناس"، أطلقت وزارة الحج والعمرة، هويتها الإعلامية لموسم حج هذا العام 1444هـ عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء الشعار انسجامًا مع النداء الرباني الذي وجهه المولى سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم ثم من بعده للنبي محمد، عليهما الصلاة والسلام، لإبلاغ المسلمين في أنحاء الأرض بحج بيته الحرام في مكة المكرمة.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان إن الهوية الإعلامية تهدف إلى تأكيد قيمة المملكة في قيادة العالم الإسلامي وإثراء تجربة ضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على الجهود التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للحجاج القادمين من كل فج عميق، عبر التعريف بالوزارة وأدوارها في قيادة الموسم وتنظيمه.

وتتضمن الهوية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة والحجاج القادمين إليها، 6 أنماط للمحتوى، تتنوع بين التعريفي، والتثقيفي، والتوعوي، والإخباري، بالإضافة إلى التفاعلي.