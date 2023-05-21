أخبار الرياضة

#علي_البليهي يكشف اللحظة التي بكى فيها وموقف نادر مع #لوكاكو و #ليفاندوفسكي

22 مايو 2023 · < 1 minute

شدد علي البليهي مدافع فريق الهلال على انتمائه الكبير للزعيم.

 

وقال البليهي في تصريحات تلفزيونية :"فضلت الهلال على الاهلي، لأني هلالي وطموحي اللعب مع الهلال."

 

وتابع :"لم استغربت من وصول عرض من نادي الهلال و الأهلي، لأنني كنت أعمل بجد للوصول إلى هذه المرحلة."

 

وواصل :"كنت أقول للبولندي ليفاندوفسكي أنت أسوأ مهاجم ولوكاكو أحسن منك."

 

وتابع :"لوكاكو المهاجم الوحيد اللي حاولت أشتته خلال المباراة ولا قدرت."

 

وأضاف :"الإصابات أثرت علينا أمام بولندا والمكسيك."

 

وأكمل :"ما دمعت عيني خلال كرة القدم، إلا وقت رحيل رازفان."

 

وأكمل :"ما كنت خايف من مواجهة ميسي بكأس العالم."