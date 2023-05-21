علي_البليهي يكشف اللحظة التي بكى فيها وموقف نادر مع #لوكاكو و #ليفاندوفسكي

شدد علي البليهي مدافع فريق الهلال على انتمائه الكبير للزعيم.

وقال البليهي في تصريحات تلفزيونية :"فضلت الهلال على الاهلي، لأني هلالي وطموحي اللعب مع الهلال."

وتابع :"لم استغربت من وصول عرض من نادي الهلال و الأهلي، لأنني كنت أعمل بجد للوصول إلى هذه المرحلة."

وواصل :"كنت أقول للبولندي ليفاندوفسكي أنت أسوأ مهاجم ولوكاكو أحسن منك."

وتابع :"لوكاكو المهاجم الوحيد اللي حاولت أشتته خلال المباراة ولا قدرت."

وأضاف :"الإصابات أثرت علينا أمام بولندا والمكسيك."

وأكمل :"ما دمعت عيني خلال كرة القدم، إلا وقت رحيل رازفان."

وأكمل :"ما كنت خايف من مواجهة ميسي بكأس العالم."