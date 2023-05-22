بعد تعطل التطبيق عن ألاف المستخدمين.. عودة “#انستجرام” للعمل من جديد

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق إنستجرام، أن خدمات التطبيق عادت لمعظم المستخدمين بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين.

وفي وقت تضاربت فيه الأنباء حول أعداد المستخدمين الذين انقطعت عنهم الخدمة ، فإن الشركة لم تكشف عن عدد من تضرروا من تعطل الخدمات.

وأكد موقع داون ديتكتور الإلكتروني، أن أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة، و24 ألفاً في كندا، وأكثر من 56 ألفاً في بريطانيا، لم يتمكنوا من استخدام التطبيق أمس.

وأبلغ أكثر من 180 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في الدخول إلى التطبيق في ذروة انقطاع الخدمة.