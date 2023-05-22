خالفوا الشروط.. بلدية #عنيزة تُلزم مقاولين بكشط وإعادة سفلتة أكثر من 25 كم على امتداد بعض الطرق 

ألزمت بلدية عنيزة بمنطقة القصيم، عدداً من المقاولين بكشط وإعادة «سفلتة» أكثر من 25 ألف متر طولي في عدد من المواقع، بعد مخالفتهم التنفيذ للاشتراطات الفنية لأعمال «السفلتة».

جاء ذلك لضمان سلامة البنية التحتية في أرجاء المحافظة، وسلامة العابرين، وضمن أعمال تحسين البنية التحتية وعمليات كشط وإعادة «سفلتة» الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، لرفع مؤشرات جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

وقال رئيس بلدية محافظة عنيزة، المهندس فارس بن محمد القحطاني: «بلدية عنيزة وبإشراف أمانة منطقة القصيم، مستمرة في مراقبة جميع أعمال المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، للتأكد من تنفيذها وفق اللوائح الفنية المعتمدة، والحرص على سلامة وجودة البنية التحتية لكافة الطرق في المحافظة».