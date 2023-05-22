رسميًا.. خصم 10 نقاط من رصيد #يوفنتوس

أعلنت المحكمة الرياضية اليوم الإثنين قرارها بخصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس الإيطالي.

وطالب مدعي عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في يناير عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

وكان يوفنتوس الذي يخوض مساء الإثنين مباراة ضد إمبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة.