الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود يبحث التعاون الأمني مع وزير داخلية #روسيا

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، مع نظيره بجمهورية روسيا الاتحادية الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم، مع وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية بديوان وزارة الداخلية في الرياض.

وحضر المباحثات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

فيما حضر من الجانب الروسي، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف والوفد المرافق لوزير الداخلية الروسي.