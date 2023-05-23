“انفجار في #البنتاجون”.. سر الصورة التي غزت منصات التواصل وهزت #البورصة_الأمريكية #عاجل

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية صورة تظهر تصاعد الأدخنة من مبنى وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، وترتب عليه تراجع البورصة الأمريكية لدقائق.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية المتداولة، مؤكدة أنه لم تقع أي حرائق أو هجوم لمبنى، وزارة الدفاع، ليتضح أن هذه الصورة التي رجح عدد من المراقبين أن تكون نتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي سلطت الضوء مجدداً على المشاكل الكثيرة التي يمكن أن تسببها للمجتمع هذه التكنولوجيا المتقدمة، وفقا لـ "وكالة فرانس برس".

بدورها نفت مديرية الإطفاء في أرلينغتون بولاية فرجينيا، صحة الصورة، إذ أكدت على منصات التواصل عدم وقوع أي انفجار أو حادث داخل البنتاغون أو بالقرب منه.

الجدير بالذكر، أن العديد من المغردين ربطوا فى تعليقاتهم بين الصورة وصورة أحداث 11 سبتمبر من عام 2001، عندما تعرض مبنى البنتاجون لهجوم بطائرة.