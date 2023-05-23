الولايات_المتحدة.. القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب #البيت_الأبيض

أعلن متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على سائق شاحنة، ليلة الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

وذكر مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي على "تويتر" :"لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".

وأفادت قناة فوكس 5 الإخبارية التلفزيونية بأنه تم إخلاء فندق هاي آدمز القريب من البيت الأبيض- وفقا لـ"وكالة رويترز"-.

وعرض تلفزيون "واشنطن"، التابع لقناة "سي بي أس" لقطات فيديو حية لشاحنة "بيكب"، من النوع الصندوقي، متوقفة بجانب صف من الأعمدة الفولاذية وضباط إنفاذ القانون يرتدون الزي الرسمي وهم يقتربون من السيارة.