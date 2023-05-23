بشروط ميسرة.. إصدار رخص المتاجر المتنقلة في #العاصمة_المقدسة عبر «#بلدي»

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إتاحة خدمة إصدار رخص المتاجر المتنقلة، بشروط ميسرة ورسوم رمزية، وذلك بشكل فوري عبر منصة "بلدي".

وأوضح أن خدمة العربات المتنقلة تُمكن الأفراد من مزاولة أعمال البيع في منافذ البيع المتنقلة والعربات في الطرق والأماكن العامة للأنشطة الغذائية أو غير الغذائية، بهدف توفير بيئة مريحة وخدمات متكاملة وذلك بشكل فوري وشروط ميسرة.

وتابع أن الأمانة تهدف من هذه الخدمة إلى تنظيم وضع الباعة الجائلين في الأماكن العامة والحدائق، وإتاحة الفرصة لهم من مزاولة أنشطتهم بشكل حضاري، وفي بيئة منظمة وجاذبة، وتحت رقابة بلدية ليتم الاستفادة من هذه الخدمات بالشكل المطلوب.