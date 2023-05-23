أمير_الرياض يُدشّن طريق الأمير محمد بن سلمان في #الخرج.. الخميس

يدشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، بعد غدٍ الخميس، في مقر بلدية محافظة الخرج، عددًا من المشاريع التنموية البلدية.

وقال رئيس بلدية المحافظة، خالد الزيد، إن المشاريع التي سيدشنها أمير منطقة الرياض هي: طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يربط شمال محافظة الخرج بجنوبها، ويبلغ طوله 14 كم، ويمر بمشروع «روشن» ومستشفى الملك خالد وإسكان المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتقاطع طريق الملك عبدالله وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وعدة مناطق تجارية وحيوية.

ويدشّن أمير الرياض أيضًا توسعة وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمه الله - على مساحة 40 ألف متر مربع، بعدة مزايا تواكب جودة الحياة، منها النافورة التفاعلية والنافورة الجافة، والمسطحات الخضراء، ومدرج للمسرح، وساحة احتفالات وألعاب للأطفال، وممرات لمزاولة رياضة المشي، وجسر مشاة يربط بين الحديقتين، ومنطقة استثمارية ومسجد ومواقف خارجية بطاقة 200 سيارة.

كما سيضع خلال زيارته مقر بلدية الخرج حجر الأساس لـ3 حدائق نموذجية في أحياء اليرموك والناصفة والهدا، مشيراً إلى أن تدشين ووضع حجر الأساس لمثل هذه المشاريع، يؤكد دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تحقق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».