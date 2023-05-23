إدارة_الدين: جمع 4.3 مليار من إصدارات الصكوك المحلية لشهر مايو الجاري

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2023م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، مشيراً إلى وصول إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى حوالي 4.339 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.339 مليارات ريال.

وأوضح المركز في بيان، أنه تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.305 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033، وبلغت الشريحة الثانية 3.034 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2037.

يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف فبراير من العام الحالي، باستمراره وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي من خلال القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، بحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.