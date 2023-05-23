رسمياً… غلق #سوق_الصواريخ في #جدة #عاجل

أعلنت أمانة محافظة جدة غلق سوق الصواريخ، الواقع في جنوب المحافظة.

واوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن هذا يأتي بسبب رصد عدد من المخالفات وعدم الالتزام باشتراطات السلامة.

وكانت أمانة قد أغلقت معظم مداخل سوق الصواريخ باستخدام «الصبات الخرسانية»، خلال اليومين الماضيين، في تحرك لمواجهة ما تعانيه السوق من سوء تنظيم وضعف في السلامة.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أظهر اغلاق مداخل السوق، التي تحتوي على مئات المحال المتخصصة في مختلف أنواع البضائع خاصة المخفضة، باستخدام الصبات الخرسانية.

ويوم 12 مايو الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق اندلع في السوق، خلال الساعات الأولى من اليوم. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على «تويتر» وقتها، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وبعدها بأيام قليلة وتحديداً يوم 21 مايو الجاري، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها تباشر حريقا نشب في سوق الصواريخ.