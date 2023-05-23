الفالح يرأس الاجتماع الأول للجنة التنسيق في الاستثمار والطاقة والبنى التحتية السعودية القطرية

عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيق في الاستثمار والطاقة والبنى التحية السعودية القطرية، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في العاصمة القطرية الدوحة.

واللجنة منبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.

وترأس الجانب القطري الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود، بحضور ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وناقش الاجتماع مستجدات المبادرات المندرجة ضمن عمل اللجنة وجهود فرق العمل المشكلة والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل بين البلدين وعدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتنمية الاستثمارات.

وأكد الاجتماع تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية لإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في البلدين.

كما شارك وزير الاستثمار في جلسة حوارية بعنوان "إعادة هندسة العولمة" ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد في الدوحة خلال الفترة 23 – 25 مايو 2023.