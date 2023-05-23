“الوضع وحشي”.. #الأمم_المتحدة: مقتل 850 مدنيًا وإصابة 3500 في اشتباكات #السودان

كشفت الأمم المتحدة عن حصيلة ضحايا اشتباكات السودان من المدنيين، وفق تصريحات مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالسودان رضوان نصير.

وقال نصير إن المدنيين يعانون من الاقتتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، واصفا الوضع الإنساني في السودان بالوحشي.

وأضاف أن الأطراف المتقاتلة تنتهك جميع حقوق الإنسان، وأصبح الجميع يعاني بخلاف نقص الأدوية والوقود لتشغيل المعدات الطبية في المستشفيات إضافة إلى نهب المنازل وتشتيت العائلات وإطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم الفرار ونقص الطعام ومياه الشرب.

وأوضح أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع أسفر عن مقتل 850 مدنيًا وإصابة 3500 شخص ونزوح مئات الآلاف.