“أحب #السعودية “.. ترامب يتغزل في #المملكة خلال حضوره إحدى المناسبات في #فلوريدا (#فيديو)  #عاجل

تغزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المملكة وشعبها وقيادتها.

وقال في إحدى المناسبات الرياضية بولاية فلوريدا الأمريكية، إنه يحب السعودية، مضيفا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صديقين له.

وأضاف "ترامب" قائلا :" قيادة وشعب عظيم.. ولي الشرف أن أرى عدد من السعوديين هنا في الولايات المتحدة.. ومن الجيد رؤيتهم فهم يحبوننا ونحبهم".