بحوزته أسلحة وذخيرة ولوحات مركبات.. القبض على مروج لمخدر #الحشيش في #الرس

قبضت شرطة محافظة الرس في منطقـة القصيم على مواطن لترويجه مادة «الحشيش» المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية وهواتف متنقلة ولوحات مركبات غير عائدة له.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

- (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

- (999) في بقية مناطق المملكة

- رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

- عبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.