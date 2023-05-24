بعد زيادة معدلات الهجرة.. #بريطانيا تضع قيودا على تأشيرات دخول الطلاب وأسرهم

أعلنت بريطانيا عن فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول يطال تأثيرها الطلاب الأجانب وعائلاتهم.

وجاء ذلك في إطار سعى الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظين بزعامة ريشي سوناك للحد من الهجرة المتزايدة بعد "بريكست".

والقيود الجديدة تؤدي إلى منع الطلبة من إحضار عائلاتهم أثناء فترة الدراسة إلا في نطاق ضيق وباستثناء طلبة الدكتوراه أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم خاصة بعد ملاحظة الزيادة الكبيرة في أعداد المرافقين للطلبة الأجانب بنسبة 750٪ خلال 4 سنوات الماضية.

ووفق القرار الجديد يمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلا من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير العام المقبل.