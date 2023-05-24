رائدا الفضاء السعوديان #علي_القرني و #ريانة_برناوي يجريان اتصالا لاسلكيا مع مجموعة من طلاب #المملكة

نسقت الهيئة السعودية للفضاء، ووزارة التعليم وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مع الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، لإجراء اتصال رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي مع الطلاب السعوديين.

وخلال مرور محطة الفضاء الدولية فوق المحطة الأرضية بالعاصمة الرياض، أجرى ريانة برناوي وعلي القرني اتصالا لاسلكيا مع مجموعة من الطلاب باستخدام ترددات هواة الراديو "Amateur Radio".

ويأتي الاتصال بهدف المشاركة في توعية الطلاب بالمعارف العلمية وتغذية فضولهم نحو الفضاء وإلهامهم بتقنيات المستقبل.

وتحاور الطلاب مع رائدي الفضاء السعوديين، وأجاب علي القرني وريانة برناوي عن أسئلة الطلاب حول طرق العيش في الفضاء وروتين الحياة اليومية على متن محطة الفضاء الدولية.

وشارك في الاتصال عددا من المعلومات التي عايشوها بأنفسهم، وكذلك مشاعرهم خلال الرحلة.

واستخدمت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي إشارة النداء الخاصة بالمملكة HZ0ISS، من خلال تقنية الاتصال الراديوي التي تستخدم الترددات العالية جدا (VHF) المخصصة لهواة الراديو، والتي تعمل عبر اتصال إرسال واستقبال بالنمط الصوتي بين محطة أرضية ومحطة الفضاء الدولية لدى عبورها فوق المحطة الأرضية، وبالتنسيق مع منظمة ARISS.