رئيس هيئة الأركان العامة ونظيره البنغلاديشي يبحثان التعاون العسكري والدفاعي

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، مع نظيره رئيس أركان الجيش في بنغلاديش الفريق الأول الركن إس إم شفيع الدين أحمد، التعاون العسكري والدفاعي.

ويزور رئيس أركان الجيش البنغلاديشي السعودية ضمن وفد عسكري، واستعرض الجانبان خلال لقاء في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه.

كما بحثا الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد العمري.