ريال_مدريد يعود للانتصارات بهدفين لهدف أمام #رايو_فاليكانو في #الدوري_الإسباني

تغلب فريق ريال مدريد على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كريم بنزيما، ورودريجو في الدقيقتين 31، و89 على التوالي لصالح فريق ريال مدريد، بينما أحرز اللاعب راوول دي طوماس هدف رايو فاليكانو في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة ارتقى فريق ريال مدريد الى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 72، وتلقي 34.