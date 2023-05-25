تعليم_الطائف: #الدراسة_عن_بُعد في #المدارس_المسائية.. اليوم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الطائف تحويل الدراسة عن بُعد في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر، اليوم الخميس، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وذكر «تعليم الطائف» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قبل قليل، أنه «تقرر تحويل الدراسة عن بعد، اليوم الخميس 5 / 11 / 1444ه،ـ للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر، في تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً».

وأضاف: «ستكون الدراسة عبر منصة (مدرستي)».

وأفاد بأن ذلك «بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية في المدارس».