القبض على مواطن حول منزله إلى وكر لترويج #الشبو و #الحشيش والأقراص المخدرة في #تبوك

قبضت دوريات الأمن في منطقة تبوك على مواطن، لاتخاذه منزله وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، ومادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزة المتهم على أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وكذلك عبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، على أن تُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.